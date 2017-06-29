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Три года спустя после провозглашения «халифата» лидером террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) группировка потеряла более 60 процентов территории, которую контролировала изначально, и около 80 процентов дохода. В связи с этим исследователи прогнозируют развал организации до конца текущего года. Об этом свидетельствуют материалы исследования аналитической компании IHS Markit, опубликованные в четверг, 29 июня.

К 26 июня этого года ИГ контролировало 36 200 квадратных километров, что сравнимо с территорией Бельгии или американского штата Мэрилэнд. Это на 40 процентов меньше, чем в начале 2017-го, и на 60 процентов меньше, чем в январе 2015-го, когда впервые оцененная территория «Исламского государства» распространялась на 90,8 тысячи квадратных километров в Сирии и Ираке.

«Спустя три года после провозглашения "халифата" становится очевидно, что проект управления организацией провалился, — считает главный аналитик по Среднему Востоку IHS Markit Коламб Страк. — "Халифат", вероятно, развалится до конца года, под его управлением останется ряд изолированных территорий». По мнению эксперта, все эти участки будут освобождены в течение 2018 года.

В докладе также отмечается резкое сокращение ежемесячного дохода с 81 миллиона долларов во втором квартале 2015 года до 16 миллионов долларов во втором квартале 2017-го. Причину аналитики видят в пресечении каналов финансирования членов группировки: добычи и продажи нефти, доход от высоких налогов, конфискации. Так, доход от продажи нефти сократился на 88 процентов.

При этом отмечается, что чем ближе ИГ будет к развалу, тем выше станет уровень террористической угрозы в мире.

Члены террористической организации «Исламское государство» под руководством Абу Бакра аль-Багдади провозгласили всемирный халифат 29 июня 2014 года.