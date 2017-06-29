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В популярном сообществе MDK в социальной сети в «ВКонтакте» посмеялись над смертью экс-солиста «Иванушки International» Олега Яковлева. В ленте группы был опубликован снимок членов музыкального коллектива с подписью «Земля ему тополиным пухом».

Так админы вспомнили популярную песню группы — «Тополиный пух». Директор MDK Роберто Панчвидзе заявил изданию Life, что в шутке не видит ничего оскорбительного. "Мы не оскорбляли его. Тот же случай, что и с Фриске, здесь нет никакого оскорбления человека", - сказал он. Панчвидзе утверждает, что картинку с Яковлевым нашли в интернете. Она будет удалена, если родственники Яковлева пожалуются администрации MDK. Олег Яковлев скончался рано утром в четверг, 29 июня, от отека легких. Накануне стало известно, что артист находится в одной московской клинике в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких с осложнениями.

Сообщалось, что 47-летнего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам его гражданской жены Александры Куцевол, супруг ни разу не пришел в сознание за последние два дня.

Олег Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 по 2013 года.

В 2015 году пользователей Сети возмутила опубликованная в сообществе MDK фотография умершей Жанны Фриске. Администрация сообщества пошутила над смертью певицы, исказив текст одной из ее песен: в строчке песни "Я ни разу не была в Малинках" название населенного пункта подменили словом "могилка".