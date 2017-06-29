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Полиция штата Миннесота арестовала 20-летнюю Монализу Перес, которая случайно застрелила своего молодого человека при съемке видео для ютьюб-канала, сообщает Daily News.

Педро Руис III предложил беременной подруге заснять видеотрюк, для того чтобы привлечь подписчиков.

«Представь, когда у нас будет 300 тысяч подписчиков», — произнес Руис в видео.

Для этого он отдал Перес боевой пистолет 50 калибра и попросил выстрелить в него через книгу, уверяя, что пуля ее не пробьет.

Позже девушка рассказывала следователям, что пыталась отговорить Руиса от рискованной идеи, но он сумел настоять на своем. В итоге пуля пробила книгу и попала в грудь молодому человеку прямо на глазах у трехлетней дочери пары. Прибывший экипаж скорой помощи не смог спасти 22-летнего американца, который скончался на месте.

Суд города Крукстон, где произошел инцидент, предъявил Перес, находящейся на седьмом месяце беременности, обвинение по статье «непредумышленное убийство» второй степени. Максимальное наказание по нему — до 10 лет тюремного заключения и/или штраф в размере 20 тысяч долларов.

Источник: daily.afisha.ru

Фото: nydailynews.com