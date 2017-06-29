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В Московском окружном военном суде коллегия присяжных заседателей вынесла свой вердикт по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, совершенного 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту.

Все пять подсудимых - Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев - признаны виновными в совершении этого преступления в составе организованной преступной группы.

На вопрос, "доказано ли, что указанные действия [убийство] совместно и согласованно с Губашевым А., Губашевым Ш., Эскерхановым, Бахаевым и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью, совершил Дадаев", утвердительно ответили 10 из 12 присяжных.

Кроме того, присяжные утвердительно ответили на вопросы о том, доказана ли вина каждого подсудимого в отдельности, и сочли, что ни один из обвиняемых не заслуживает снисхождения.

Согласно вынесенному присяжными вердикту, Заур Дадаев поздним вечером 27 февраля 2015 года выстрелил в Бориса Немцова не менее шести раз, а потом скрылся с места преступления.

В организации убийства - в том числе в приобретении оружия и боеприпасов, а также слежке за Немцовым - ему помогали четверо других подсудимых вместе с еще одним сообщником Бесланом Шавановым, уголовное дело против которого было закрыто в связи с его гибелью при попытке задержания 7 марта 2015 года.

Все пятеро отрицают свою вину.