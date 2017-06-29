В сети появилось видео с демонстрацией нового iPhone 8 (3)

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В мире | 29 июня 2017 года, 21:32

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал на ютьюб-канале TigerMobiles видео с демонстрацией наиболее приближенного к реальному смартфону прототипа iPhone 8.

Судя по ролику, в новом смартфоне Apple исчезнет физическая кнопка «Домой», а на задней панели появится двойная вертикальная камера. Длина устройства будет немного больше 14 сантиметров, а ширина — семи. Толщина айфона составит 7,5 миллиметра. Для сравнения: размеры iPhone 7 составляют 138,3×67,1×7,1 миллиметра.

В своем твиттере инсайдер также опубликовал фотографию разобранного прототипа iPhone 8.

Ранее британская компания Olixar выпустила чехлы и защитные стекла для еще не вышедшего айфона. Аксессуары можно купить уже сейчас.

Источник: daily.afisha.ru

Комментарии 3
Иварс23 минуты назад
Вопрос зачем iPhone задают люди которые никогда не пользовались ими.
Смешно, когда владельцы HTC и Samsung доказывают что их смартфоны не хуже продукции Apple.
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4428 минут назад
Mi полюбому ...........
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Ахахах38 минут назад
Развод на бабосы... У меня самсунг 4 и больше не надо хотя могу позволить себе и 7ерку купить но зачем ????
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