В мире |

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал на ютьюб-канале TigerMobiles видео с демонстрацией наиболее приближенного к реальному смартфону прототипа iPhone 8.

Судя по ролику, в новом смартфоне Apple исчезнет физическая кнопка «Домой», а на задней панели появится двойная вертикальная камера. Длина устройства будет немного больше 14 сантиметров, а ширина — семи. Толщина айфона составит 7,5 миллиметра. Для сравнения: размеры iPhone 7 составляют 138,3×67,1×7,1 миллиметра.

В своем твиттере инсайдер также опубликовал фотографию разобранного прототипа iPhone 8.

For those who want to see how my #iPhone8 dummy looks like from inside... (Full hands-on video -> https://t.co/CVlhneLN9b) pic.twitter.com/hcrNH4uRwD