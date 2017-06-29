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Взрыв прогремел в центре Донецка. Об этом передает в четверг, 29 июня, «Интерфакс».

По информации агентства, это произошло в здании Университета торговли. Частично разрушены актовый зал вуза и библиотека. Сообщается о пострадавших, их число не называется. Причина взрыва пока неизвестна.

Между тем, как сообщает источник агентства в экстренных службах, при взрыве, предварительно, погибли люди.

«Предварительно, по первым данным с места, есть погибшие. Ведется учет раненых, на месте им оказывается вся необходимая помощь», — рассказал источник агентству.

Согласно предварительным данным, причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в здании университета на бульваре Шевченко «совершен теракт».

28 июня при взрыве автомобиля с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области погиб полковник Юрий Возный. Машина подорвалась на мине в Константиновском районе.

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики были образованы весной 2014 года по итогам референдумов о независимости. Это произошло после того, как Киев объявил о начале силовой операции в регионе.

Фото из Twitter