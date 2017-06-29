В центре Донецка прогремел взрыв
Взрыв прогремел в центре Донецка. Об этом передает в четверг, 29 июня, «Интерфакс».
По информации агентства, это произошло в здании Университета торговли. Частично разрушены актовый зал вуза и библиотека. Сообщается о пострадавших, их число не называется. Причина взрыва пока неизвестна.
Между тем, как сообщает источник агентства в экстренных службах, при взрыве, предварительно, погибли люди.
«Предварительно, по первым данным с места, есть погибшие. Ведется учет раненых, на месте им оказывается вся необходимая помощь», — рассказал источник агентству.
Согласно предварительным данным, причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в здании университета на бульваре Шевченко «совершен теракт».
МОЛНИЯ! #Донецк | #ДНР #ТЕРАКТ в здании Университета торговли: разрушен актовый зал и библиотека ⇢ https://t.co/hALpsgZp6B pic.twitter.com/SykjFu0jX9— PoliteMaps (@PoliteMaps) 29 июня 2017 г.
При взрыве в Донецке никто не пострадал: https://t.co/ccRT66N9Wu pic.twitter.com/S9cLfTSZFP— Life | Новости (@lifenews_ru) 29 июня 2017 г.
28 июня при взрыве автомобиля с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области погиб полковник Юрий Возный. Машина подорвалась на мине в Константиновском районе.
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики были образованы весной 2014 года по итогам референдумов о независимости. Это произошло после того, как Киев объявил о начале силовой операции в регионе.
Фото из Twitter