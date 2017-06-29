В мире |

Сильные дожди вызвали подмыв одной из стен здания Донецкого национального университета экономики и торговли. В результате часть здания обрушилась, пострадала женщина-сторож, она госпитализирована. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на информированный источник в силовых структурах самопровозглашенной ДНР.

«В результате дождя, который сегодня шел в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего имело место частичное обрушение здания», — сказал источник.

Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил «Интерфаксу», что, «по уточненным данным, взрыв прогремел в актовом зале торгового института. Однако в этот момент там никого не было, обошлось лишь разрушением части конструкций здания».

По словам Басурина, взрыв мог быть диверсией.

«Мы объявили о готовности принимать в наших вузах студентов из Украины. Очень многие едут к нам учиться, особенно в этот вуз. Мы считаем, что это диверсия, направленная против этой программы», — заявил представитель ДНР.

Корреспондент агентства на месте сообщает, что обрушилась часть актового зала, а также библиотека.

Источник агентства в экстренных службах также ранее заявлял о том, что «по первым данным с места, есть погибшие, ведется учет раненых».

Источник донецкого агентства, в свою очередь, заявляет, что «распространенная ранее информация о якобы произошедшем теракте не подтверждается».

Фото из Twitter