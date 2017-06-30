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Представители силовых структур Китая устроили массовые рейды по магазинам и базарам игрушек по всей стране, чтобы обеспечить запрет на использование популярного у детей портативного арбалета.

Ранее СМИ рассказали о новом увлечении китайских школьников, которому приписывается способность составить конкуренцию легендарному спиннеру. Это небольшой арбалет, мини-оружие, умеющее стрелять зубочистками, иглами и даже гвоздями.

Как сообщает агентство Синьхуа, после сообщений о том, что из мини-арбалета можно стрелять иглами и гвоздями, власти решили, что игрушка должна исчезнуть с полок торговых заведений "так же быстро, как и появилась".

— Это больше бомба, чем игрушка, — цитирует агентство одного из обеспокоенных родителей.

Между тем купить такие приспособления можно не только в магазинах, но также и непосредственно с рук у торговцев возле школ и в Интернете. За пластиковый арбалет просят 60 центов, металлические стоят в районе 2 евро.

Фото/скриншот Youtube