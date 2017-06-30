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Четырехкратная олимпийская чемпионка американская теннисистка Винус Уильямс стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, передает Р-Спорт со ссылкой на американские СМИ.

Как сообщает издание, 9 июня в штате Флорида на одном из перекрестков 37-летняя Уильямс на своем автомобиле столкнулась с другой машиной, 78-летний водитель которой скончался в больнице через две недели от полученных травм. Его супруга также была госпитализирована.

В полиции считают, что именно Уильямс стала виновницей аварии, нарушив правила дорожного движения. Однако адвокат спортсменки уже заявил, что ДТП произошло в результате несчастного случая и что его подзащитная не была виновата.