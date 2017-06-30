Роналду показал своих новорожденных детей (2)

фото

В мире | 30 июня 2017 года, 12:13

Игрок сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фотографию со своими новорожденными детьми.

So happy to be able to hold the two new loves of my life

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on

По данным Национальной службы новостей (НСН), близнецов, рожденных 8 июня суррогатной матерью, назвали Мэтью и Ева. Форвард сборной, который вскоре после появления малышей на свет отправился в Россию на Кубок конфедераций, отказался от участия в матче за третье место из-за желания увидеть детей.

Игра за третье место между Португалией и Мексикой пройдет в Москве в воскресенье, 2 июля.

В январе 2015 года Роналду расстался с российской моделью Ириной Шейк после пяти лет отношений. У пары не было общих детей. После этого португальца подозревали в гомосексуализме, но информация не подтвердилась. В данный момент нападающий встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес.

Футболист воспитывает шестилетнего сына Криштиану-младшего, тоже рожденного суррогатной матерью.

Комментарии 2
Эйжения1 час назад
А когда мужа своего покажет? Или про мужа будет врать как все эти Киркоровы и Лазаревы?
Ответить
Brhr47 минут назад
Ну да , раз он успешнее , привлекательнее для противоположного пола - значит пидор. Вы , сударыня , мастер логики.
1
Ответить