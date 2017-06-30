На Москву обрушился сильнейший за 60 лет шторм (1)

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В мире | 30 июня 2017 года, 14:18

В нескольких районах Москвы идет проливной дождь, местами с градом, сообщают СМИ, а также пользователи соцсетей.

Москва, Новая Рига. #потоп#новаярига#ужас#2017#летоахлето#

Публикация от АЛ (@ludmula1)

Просто тучка #воттакоелето #дождь #гроза #москва #clouds #rain #summer

Публикация от Ksenia Yakovleva (@yakovleva_k)

Ничего не будет,я вас уверяю #ураган #ураганвмоскве

Публикация от Макс (@max.parkhomenko)

По словам синоптиков, дождей, которые ожидаются в российской столице, не было в городе с 50-х годов прошлого века.

Ранее Гидрометцентр России распространил предупреждение об оранжевом уровне опасности в Московском регионе на 30 июня из-за ожидаемых дождей и грозы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до вечера 30 июня и ночь 1 июля в Москве местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, а при грозе - шквалистое усиление юго- восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

Комментарии 1
Leonardo Gromov6 минут назад
Мда не весело
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