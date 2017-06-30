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В нескольких районах Москвы идет проливной дождь, местами с градом, сообщают СМИ, а также пользователи соцсетей.

Докладываю: на Соколе дождь прекратился. Итог: лужа метром на 100 по Головановскому. pic.twitter.com/l7psxtJcGf — Сто Коньяка и Сигара (@outcast73) June 30, 2017

Москва, Новая Рига. #потоп#новаярига#ужас#2017#летоахлето# Публикация от АЛ (@ludmula1) Июн 30 2017 в 3:15 PDT

Просто тучка #воттакоелето #дождь #гроза #москва #clouds #rain #summer Публикация от Ksenia Yakovleva (@yakovleva_k) Июн 30 2017 в 3:16 PDT

Ничего не будет,я вас уверяю #ураган #ураганвмоскве Публикация от Макс (@max.parkhomenko) Июн 30 2017 в 3:58 PDT

По словам синоптиков, дождей, которые ожидаются в российской столице, не было в городе с 50-х годов прошлого века.

Ранее Гидрометцентр России распространил предупреждение об оранжевом уровне опасности в Московском регионе на 30 июня из-за ожидаемых дождей и грозы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до вечера 30 июня и ночь 1 июля в Москве местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, а при грозе - шквалистое усиление юго- восточного ветра до 15-20 метров в секунду.