На Москву обрушился сильнейший за 60 лет шторм (1)
В нескольких районах Москвы идет проливной дождь, местами с градом, сообщают СМИ, а также пользователи соцсетей.
Призрачные небоскребы/Ghostly skyscrapers #Москва #шторм #дождь #Moscow #storm #rain pic.twitter.com/6qRJkO6fS5— Игорь Аюпов (@Igor_Ayupov) June 30, 2017
Докладываю: на Соколе дождь прекратился. Итог: лужа метром на 100 по Головановскому. pic.twitter.com/l7psxtJcGf— Сто Коньяка и Сигара (@outcast73) June 30, 2017
Накрыло нас, крч #москва #ураган #дождь #гроза #погодамосква #шторм #мчс #ливень pic.twitter.com/oztuLvdiTf— Сергей Асташов (@astashov) June 30, 2017
В #Мытищи сейчас ливень с градом. pic.twitter.com/MmlPT2GSDT— Serega Amelin (@Serega658) June 30, 2017
По словам синоптиков, дождей, которые ожидаются в российской столице, не было в городе с 50-х годов прошлого века.
Ранее Гидрометцентр России распространил предупреждение об оранжевом уровне опасности в Московском регионе на 30 июня из-за ожидаемых дождей и грозы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до вечера 30 июня и ночь 1 июля в Москве местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, а при грозе - шквалистое усиление юго- восточного ветра до 15-20 метров в секунду.