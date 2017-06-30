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Три человека погибли и по меньшей мере пять пострадали во время грозы в Московском регионе. С предварительными данными «Ленту.ру» ознакомил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в результате шквалистого ветра на территории Новой Москвы с грузовика сбросило бетонное кольцо. Оно покатилось и задавило двух мужчин. Один из них скончался на месте происшествия, второй умер в машине скорой помощи.

Кроме того, около 14:00 в Дмитрове ударом молнии убило 33-летнего мужчину. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть.

В Москве пока известно о трех пострадавших: на Мироновской улице порывом ветра повалило дерево на 50-летнюю женщину, она госпитализирована с переломом руки. Еще двух человек, мужчину и женщину, пострадавших в результате падения дерева, увезли в больницы с улицы Главная аллея — у них многочисленные ушибы.

В Подмосковном Раменском дерево придавило двух женщин, 58 и 69 лет. Обе с многочисленными ушибами и травмами позвоночника госпитализированы.

Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что это предварительные цифры и они могут меняться. Не исключено, что часть травм не связана с погодой. Так, изначально сообщалось о дереве, упавшем на автомобиль в Сигнальном проезде, от чего погиб водитель машины, но прибывшие на место происшествия госавтоинспекторы установили, что произошло ДТП, не связанное с погодой, а мужчина жив.

Как сообщалось, на Москву надвигается сильнейший с 1923 года ливень. Помимо половины месячной нормы осадков столицу ждет гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. Синоптики уже успели сравнить предстоящую непогоду с ветхозаветным Всемирным потопом.

Из-за разбушевавшейся непогоды в Москве и области МЧС объявило «оранжевый» уровень опасности. Специалисты ведомства рекомендуют не выходить из дома, а на улице держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В помещениях спасатели просят не подходить к окнам и, по возможности, не пользоваться электрическими приборами.

Латвийские синоптики объявили оранжевое предупреждение или предупреждение второй степени в связи с ожидающимися погодными условиями. В ночь на пятницу в Латвию, начиная с восточных районов, пришла облачность с обильными дождями. Возможен также град, предупреждают синоптики. Оранжевый уровень означает, что погодные условия могут быть опасными, напоминает LA. Прогнозируются явления, которые в отдельно взятом регионе встречаются крайне редко. Они могут привести в том числе к разрушительным последствиям.

фото @sunny060684/Instagram.com