Путин продлил ответные санкции против стран ЕC
В мире | 30 июня 2017 года, 17:05
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2018 года ответных мер на экономические санкции Запада. Соответствующий документ 30 июля был опубликован на интернет-портале правовой информации.
В указе отмечается, что данное решение было принято «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации». Он вступает в силу со дня его подписания.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство внесет на рассмотрение президента предложения о продлении контрмер в ответ на антироссийские санкции.
29 июня официальный журнал Евросоюза опубликовал решение о продлении санкций против России. В этот же день решение вступило в силу
Источник: ПОЛИТ.РУ