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Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2018 года ответных мер на экономические санкции Запада. Соответствующий документ 30 июля был опубликован на интернет-портале правовой информации.

В указе отмечается, что данное решение было принято «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации». Он вступает в силу со дня его подписания.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство внесет на рассмотрение президента предложения о продлении контрмер в ответ на антироссийские санкции.

29 июня официальный журнал Евросоюза опубликовал решение о продлении санкций против России. В этот же день решение вступило в силу