Лавров указал на неспособность НАТО ответить на рост терроризма
В мире | 30 июня 2017 года, 20:51
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО оказалось не в состоянии ответить на рост терроризма, передает РИА «Новости».
«Североатлантический альянс до сих пор остается в логике «холодной войны», пытаясь найти оправдание собственному существованию», — сказал он.
Также Лавров добавил: «При этом НАТО оказалось не в состоянии дать адекватный ответ на рост главной угрозы современности — террористической».
«И одновременно своими действиями серьезно раскачало и продолжает раскачивать структуру безопасности в Европе. Это, безусловно, противоречит чаяниям народов европейского континента», — заключил министр.
Ранее Сергей Лавров обвинил НАТО в дестабилизации Европы и наращивании военного потенциала.
Источник: РИА Новости