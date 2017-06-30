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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО оказалось не в состоянии ответить на рост терроризма, передает РИА «Новости».

«Североатлантический альянс до сих пор остается в логике «холодной войны», пытаясь найти оправдание собственному существованию», — сказал он.

Также Лавров добавил: «При этом НАТО оказалось не в состоянии дать адекватный ответ на рост главной угрозы современности — террористической».

«И одновременно своими действиями серьезно раскачало и продолжает раскачивать структуру безопасности в Европе. Это, безусловно, противоречит чаяниям народов европейского континента», — заключил министр.

Ранее Сергей Лавров обвинил НАТО в дестабилизации Европы и наращивании военного потенциала.