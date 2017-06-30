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Министр обороны Украины Степан Полторак в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что российско-белорусские учения «Запад-2017» «могут быть использованы для начала агрессии». Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

«Предстоящие учения «Запад-2017», которые планирует провести Россия, являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией», — сказал он.

По его словам, Столтенберг рассказал о том, «какие угрозы они видят», и сообщил, что группировку НАТО в Восточной Европе усилят.

«Конечно, со своей стороны мы также будем адекватно реагировать на проведение этих учений», — заявил он.

Полторак добавил, что Украина «будет готова к отражению возможной агрессии». По его словам, «конечно, проведение таких учений является угрозой».

Ранее сообщалось, что Польша и США озабочены российско-белорусскими учениями «Запад-2017».