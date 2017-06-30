В нью-йоркской больнице произошла перестрелка (1)

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В мире | 30 июня 2017 года, 23:29

Перестрелка произошла в больнице в районе Бронкс (Нью-Йорк), есть пострадавшие, передает агентство Associated Press.

Стрельба началась в 14.50 по местному времени (21.50 по Риге) на 16-м этаже госпиталя. В результате случившегося пострадали как минимум два человека, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию. По данным газеты New York Times, ранения получили три врача.

​На место происшествия прибыли полиция и пожарные. Стрелок, предположительно, был вооружен винтовкой. Представитель нью-йоркской полиции сообщил в Twitter, что он мертв. Отмечается, что преступник мог быть бывшим сотрудником больницы.

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп уведомлен о случившемся.

Это вторая за сутки стрельба в американской больнице. Ранее пациент открыл стрельбу в одной из больниц Лас-Вегаса, ранил двух человек, после чего покончил с собой.

Источник: РИА Новости
Комментарии 1
Michael Protchenko15 минут назад
Лайк, если недавно смотрел американский боевик с перестрелкой в больнице.
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