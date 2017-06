В мире |

Перестрелка произошла в больнице в районе Бронкс (Нью-Йорк), есть пострадавшие, передает агентство Associated Press.

Стрельба началась в 14.50 по местному времени (21.50 по Риге) на 16-м этаже госпиталя. В результате случившегося пострадали как минимум два человека, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию. По данным газеты New York Times, ранения получили три врача.

JUST IN: Shooter deceased at Bronx hospital, NYPD spox says https://t.co/vYEdLVkWUD pic.twitter.com/i8VElITWjf

​На место происшествия прибыли полиция и пожарные. Стрелок, предположительно, был вооружен винтовкой. Представитель нью-йоркской полиции сообщил в Twitter, что он мертв. Отмечается, что преступник мог быть бывшим сотрудником больницы.

Police are going up floor by floor looking for the suspect after multiple people shot at Bronx-Lebanon Hospital: https://t.co/4qsuOtH59v pic.twitter.com/Wu72kWz0Qq