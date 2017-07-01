ООН потратит на миротворческих миссий на 600 млн долларов меньше (3)

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В мире | 1 июля 2017 года, 11:24

Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет миротворческих операций на новый финансовый год, который начинается 1 июля.

Как говорится в документе, на осуществление 14 миссий по всему миру будет потрачено 7,3 млрд долларов, что на почти 600 млн долларов меньше, чем было заложено в предыдущем бюджете.

США, являющиеся основным донором ООН, приветствовали сокращение расходов, но заявили, что надеялись на еще более серьезную экономию.

В то же время официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что несмотря на уменьшение финансированя, ООН будет стараться, чтобы задачи по поддержанию мира в конфликтных зонах выполнялись в надлежащем объеме.

Источник: BBC Russian
Комментарии 3
и что.2 часа назад
Что то из этих "миссий" кроме развязывания очередной войны ничего не получается.
Может пора пересмотреть концепцию, и сменить руководителей.И сделать так, что бы штаты там имели наименьшее влияние.
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Злобный грамотей1 час назад
"ООН потратит на миротворческих миссий на 600 млн долларов меньше". Грамматические ошибки уже прямо в заголовке? Прекрасно, просто прекрасно...
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Вам хочется песен? 3 часа назад
Их есть у меня!
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