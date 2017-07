В мире |

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси женился на своей давней подруге Антонелле Рокуццо. Об этом сообщается на сайте телеканала Todo Noticias.

Церемония прошла в ночь на субботу в Росарио — родном городе футболиста. На свадьбу были приглашены 260 гостей, в числе которых действующие игроки «Барселоны» Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике со своей невестой — колумбийской певицей Шакирой, а также Карлес Пуйоль, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин.

Mr and Mrs Messi after their marriage

pic.twitter.com/y2FdMnFMQF