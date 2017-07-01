В Аргентине состоялась свадьба Лионеля Месси (2)

фото

В мире | 1 июля 2017 года, 12:11

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси женился на своей давней подруге Антонелле Рокуццо. Об этом сообщается на сайте телеканала Todo Noticias.

фото

фото

Церемония прошла в ночь на субботу в Росарио — родном городе футболиста. На свадьбу были приглашены 260 гостей, в числе которых действующие игроки «Барселоны» Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике со своей невестой — колумбийской певицей Шакирой, а также Карлес Пуйоль, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин.

фото

фото

Отмечается, что из-за свадьбы футболиста в городе были приняты дополнительные меры безопасности — были задействованы более 300 сотрудников правоохранительных органов.

фото

Месси и Рокуццо состоят в отношениях более 10 лет и воспитывают двоих сыновей.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
₽&£3 часа назад
Вы это о чём вообще? Что за бред?!!!
Ответить
Vyacheslav Teterin4 часа назад
Александр Бушуев (Aleksandr Bushuev)Владимир Стирманов (Вовка Стирманов) За братишку подымаю бокал
Ответить