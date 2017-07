В мире |

Газета New York Post опубликовала статью об активности Дональда Трампа в Twitter, состоящую всего из трех слов.

«Остановись. Просто остановись», — сказано в материале.

Также издание на своем сайте разместило ссылку на статью, которая посвящена его недавнему твиту, в котором он оскорбил сотрудников канала MSNBC Мику Бжезински и Джо Скарборо.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июня 2017 г.

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июня 2017 г.

В сообщениях Трамп назвал Бжезински «сумасшедшей», а Скарборо «психопатом». Также он прошелся по внешности журналистки, написав, что ее лицо «кровоточило после подтяжки».