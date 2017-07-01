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Родители оплатили увеличение груди 23-летней британке, которая по их настоянию похудела на 38 килограммов. Об этом сообщает издание Metro.

Жительница британского города Манчестер Холли Модлински располнела, пока работала в Египте.

«Когда я приехала домой, мама и папа тут же заметили, что я набрала лишний вес», — рассказывает она.

Родители уговорили ее задуматься о похудении. Они обещали дать денег на пластическую операцию, о которой девушка всегда мечтала, если она сумеет избавиться от лишнего веса.

Холли села на жидкую диету и за первую неделю сбросила семь килограммов. К исходу четвертого месяца ее вес сократился до 78,5 килограммов. Несмотря на это, она считала, что ее внешность не улучшилась.

«Я ненавидела свое тело даже после того, как похудела на 38 килограммов, — говорит она. — Моя грудь стала выглядеть, как мешки лишней кожи».

Тогда родители напомнили дочери о своем обещании и дали пять тысяч фунтов стерлингов, которые девушка потратила на операцию по увеличению груди.

«Операция заняла чуть больше часа, но после нее я проснулась новой женщиной», — говорит она.

Девушка утверждает, что никогда не любила фотографироваться, а теперь постоянно делает селфи.

В 2016 году сообщалось, что жительница Великобритании, потратившая десятки тысяч долларов на пластическую хирургию, копит деньги на силиконовую грудь для своей дочери.