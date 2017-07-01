Соцсети пришли в ярость из-за скрепки за 185 долларов от Prada
В сети активно обсуждают зажим для денег в виде канцелярской скрепки за 185 долларов производства марки Prada. На это обратило внимание издание CNN.
В Twitter десятки пользователей упрекают модный дом в том, что у создателей аксессуаров, похоже, закончилась фантазия.
I mean seriously #prada designers!! Have your brains run outta ideas? Please use $185 worth #paperclip to hold remaining few ideas in place— Sunil Basnet (@sunu420) 28 июня 2017 г.
«Серьезно, дизайнеры Prada? У вас совсем закончились идеи? Тогда используйте свою скрепку за 185 долларов, чтобы не растерять оставшуюся фантазию»
Why in the world would you want to buy a money holder that is also a paperclip for 185 dollars?— Iowa Traveler (@Westguytravel) 28 июня 2017 г.
«Зачем хоть кому-то в этом мире понадобился зажим-скрепка за 185 долларов?»
Другие юзеры констатировали, что даже если потратят круглую сумму, чтобы приобрести зажим, то не останется купюр, чтобы его применить.
But, it's for your money!— Lili Williamsssss (@Cuhitslili) 22 июня 2017 г.
«К тому времени, когда я заработаю на скрепку, нечего будет ей держать»
Некоторые пользователи просто восхитились тем, что живут во времена, когда канцелярская принадлежность может быть настолько дорогой.
What a time to be alive...the $185 Prada ‘paperclip’ pic.twitter.com/39O494c5gF— Portola Sky (@PortolaSky) 28 июня 2017 г.
«В прекрасное время живем... 185 долларов за "скрепку" Prada»
В сети не в первый раз возмущаются необоснованно дорогими новинками от известных брендов. Так, в апреле пользователи Twitter посмеялись над джинсами с фейковой грязью за 400 долларов и клоном пакета из IKEA за две тысячи долларов.
Фото: Prada