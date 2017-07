В мире |

В сети активно обсуждают зажим для денег в виде канцелярской скрепки за 185 долларов производства марки Prada. На это обратило внимание издание CNN.

В Twitter десятки пользователей упрекают модный дом в том, что у создателей аксессуаров, похоже, закончилась фантазия.

I mean seriously #prada designers!! Have your brains run outta ideas? Please use $185 worth #paperclip to hold remaining few ideas in place — Sunil Basnet (@sunu420) 28 июня 2017 г.

«Серьезно, дизайнеры Prada? У вас совсем закончились идеи? Тогда используйте свою скрепку за 185 долларов, чтобы не растерять оставшуюся фантазию»

Why in the world would you want to buy a money holder that is also a paperclip for 185 dollars? — Iowa Traveler (@Westguytravel) 28 июня 2017 г.

«Зачем хоть кому-то в этом мире понадобился зажим-скрепка за 185 долларов?»

Другие юзеры констатировали, что даже если потратят круглую сумму, чтобы приобрести зажим, то не останется купюр, чтобы его применить.

But, it's for your money! — Lili Williamsssss (@Cuhitslili) 22 июня 2017 г.

«К тому времени, когда я заработаю на скрепку, нечего будет ей держать»

Некоторые пользователи просто восхитились тем, что живут во времена, когда канцелярская принадлежность может быть настолько дорогой.

What a time to be alive...the $185 Prada ‘paperclip’ pic.twitter.com/39O494c5gF — Portola Sky (@PortolaSky) 28 июня 2017 г.

«В прекрасное время живем... 185 долларов за "скрепку" Prada»

В сети не в первый раз возмущаются необоснованно дорогими новинками от известных брендов. Так, в апреле пользователи Twitter посмеялись над джинсами с фейковой грязью за 400 долларов и клоном пакета из IKEA за две тысячи долларов.

Фото: Prada