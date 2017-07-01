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19-летняя жительница Миннесоты Монализа Перес во время съемки видеоролика для YouTube случайно застрелила своего 22-летнего молодого человека Педро Руиза.

Как сообщили в полиции, пара решила снять видеролик, на котором Перес стреляет в Руиза из пистолета через толстую книгу, посчитав, что она остановит пулю. Для своего эксперимента они взяли энциклопедию в твердой обложке и пистолет крупного калибра Desert Eagle.

Чтобы снять ролик, молодые люди установили в комнате две камеры. Свидетелями выстрела стали трехлетний ребенок пары и около 30 соседей, собравшихся посмотреть на "трюк".

Когда Перес выстрелила, пуля пробила книгу и попала Руизу в грудь. Девушка сразу позвонила в 911, однако спасти молодого человека не удалось.

Перес сообщила полиции, что идея снять такое видео для YouTube принадлежала Руизу. За день до трагедии она упоминала об этом в своем "Твиттере".

"Мы с Педро, похоже, собираемся снять одно из самых опасных видео. Это ЕГО идея, не МОЯ", - написала девушка.

Перес утверждает, что молодой человек убедил ее в том, что трюк не представляет опасности, и он уже делал его раньше. По словам девушки, Руиз показывал ей другую книгу, которую пуля не пробила насквозь.

Как рассказала тетя погибшего молодого человека Клаудия Руиз, с помощью этого видеоролика пара хотела повысить популярность своего канала на YouTube и привлечь больше подписчиков.

"Они любили друг друга. Этого не должно было произойти", - сказала женщина в интервью американскому телеканалу KVLY.

Она также сообщила, что пыталась отговорить племянника.

Пара завела собственный видеоблог на YouTube в марте 2017 года, чтобы "показать жизнь молодых людей, рано ставших родителями", следует из описания канала.

Монализе Перес, которая находится на седьмом месяце беременности, грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 20 тысяч долларов.

Девушку отпустили домой под залог в 7 тысяч долларов. Она предстанет перед судом 5 июля.