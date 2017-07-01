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Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в причастности к кибератаке на государственные учреждения, объекты, финансового, энергетического транспортного сектора и частные предприятия при помощи вируса Petya.

«Имеющиеся данные, в том числе полученные в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями, дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием ШПЗ «TeleBots» и «Blackenergy». Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб России», — говорится в тексте официального сообщения.

В СБУ также отметили, что использование прикладного бухгалтерского программного обеспечения, зафиксированное во время кибератаки, ранее встречалось только в случае нападения хакеров со стороны Северной Кореи.