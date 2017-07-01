Опрос: британцы стали либеральнее в сексе и левее в экономике
Исследование "Британские социальные установки" показало значительный рост числа сторонников повышения налогов и наращивания госрасходов. Также опрос продемонстрировал все более критическое отношение британцев к политике Евросоюза.
В вопросах национальной безопасности жители страны сохраняют традиционный подход, при этом больше половины выступают за более жесткие меры в вопросах борьбы с террором.
Социологи отмечают рост социального либерализма в вопросах, касающихся однополых связей, добрачного секса и абортов.
"Терпение людей по отношению к мерам жесткой экономии на исходе, даже если это будет означать рост налогов", - сказал, комментируя итоги опроса, один из его авторов, Роджер Хардинг из Национального центра социальных исследований.
По его словам, это полевение в вопросах налогов и госрасходов накладывается на долгосрочный консерватизм в области национальной безопасности, а также поддержания правопорядка. "В целом, люди хотят видеть государство более активным, чтобы оно проявляло больше справедливости, оставаясь при этом твердым".
Главный вывод, который делают сами авторы: Британия остается добросердечной, но отнюдь не мягкотелой страной.