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Фото/kazanfirst.ru

В Татарстане столкнулись грузовик и пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Самара - Ижевск".

Из 28 человек, ехавших в нем, погибли 13, в том числе два ребенка, 12 получили тяжелые ушибы и ожоги, трое отпущены на амбулаторное лечение с легкими травмами.

"В 9 км от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгоранием", - говорится в сообщении на сайте МЧС.

"Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз". После удара автобус опрокинулся и загорелся", - уточнили в МВД республики.

Информация об аварии поступила в региональный центр управления в кризисных ситуациях в 00:40. В 05.53 спасатели и пожарные начали работы по извлечению тел погибших.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, девять в состоянии средней тяжести.

На месте аварии работает следственная группа, выясняются причины происшествия.

На видео, опубликованном МЧС Татарстана, видно, что автобус выгорел практически полностью.