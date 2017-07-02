С начала года американские полицейские застрелили почти полтысячи человек (2)
За шесть месяцев 2017 года американская полиция застрелила 492 человека, подсчитала газета The Washington Post.
Такую статистику издание начало вести после скандала, разгоревшегося в 2014 году после убийства правоохранителями безоружного темнокожего молодого человека в городе Фергюсон.
Исследование журналистов показало, что полицейские в 2015 и 2016 годах убили вдвое больше людей, чем указывалось в официальных отчетах ФБР. Нынешний год, судя по всему, не станет исключением.
По данным газеты, большинство убитых полицейскими были белые люди с огнестрельным или иным видом оружия. Около четверти убитых были темнокожими, но это при том, что афроамериканцы составляют всего 6 процентов населения США.
В этом году число убитых безоружных сократилось до 27. Для сравнения, в прошлом году количество убитых безоружных граждан к июлю составляло 34, а еще годом ранее - 50. Среди убитых безоружных 26 процентов были темнокожими (в 2016 году - 32 процента).
Психические расстройства - распространенное явление среди жертв полицейских: у каждого четвертого убитого была болезнь подобного рода.
ФБР, в свою очередь, привело статистику по количеству убитых полицейских. Их число с января по 29 июня составило 21, на два меньше, чем за тот же период годом ранее. В прошлом году в общей сложности были убиты 66 офицеров полиции, исключая случайные смерти.
Напомним, в 2015 году по США прокатилась волна многотысячных митингов против произвола правоохранителей. После случаев, когда жертвами стражей порядка становились безоружные подростки, поднимались целые восстания. Для усмирения демонстрантов американским властям приходилось вводить в города части Национальной гвардии.
"Когда люди, нанятые для того, чтобы защищать, убивают человека, это неизбежно приводит к спорам: герой ли этот человек или преступник. Одна пуля может закончить жизнь, сломать карьеру, разжечь восстание и расовую вражду и даже повлиять на политику нации", - отмечали тогда журналисты.