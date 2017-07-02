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В австрийском городе Линц выходец из Туниса жестоко расправился с парой пенсионеров, которые поддерживали ультраправую Австрийскую партию свободы, выступающую за ужесточение контроля над иммиграцией.

Произошедшее прокомментировал канцлер страны Кристиан Керн, который заявил, что подобные преступления "уничтожают доверие в прочность нашего общества и требуют жесткого осуждения".

Мигрант на протяжении долгого времени доставлял пожилой паре продукты из магазина своей супруги. Во время очередного визита в минувшую пятницу он задушил 85-летнюю женщину, а после этого расправился с помощью полена и ножа с ее 87-летним мужем. Затем он поджег их тела.

Убийца затем добровольно сдался правоохранительным органам. На допросе он рассказал следователям, что тщательно спланировал преступление, поскольку его жертвы поддерживали правую партию и якобы не любили приезжих.

Известно, что в Австрию тунисец приехал еще в 1989 году, женился там на австрийке, которая после свадьбы обратилась в ислам. По словам мусульманского мигранта, он много лет чувствовал к себе несправедливое отношение общества, а виноваты в этом политики-популисты.

Канцлер Кристиан Керн заявил, что всем надо выступить против таких проявлений, "когда людей, как это произошло в Линце, убивают из-за их настоящей или предполагаемой близости к какой-либо партии".

Ультраправая Австрийская партия свободы существует с 1949 года. На парламентских выборах 2013 года она получила поддержку 20,5 процента избирателей, заняв в стране третье место. На выборах в Европарламент 2014 года партия набрала 19,82 процента голосов, получив 4 места из отведенных Австрии 18. Летом 2015 года Австрийская партия свободы вошла в новую созданную евронационалистическими партиями фракцию "Европа наций и свобод" в Европейском парламенте.