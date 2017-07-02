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В столице Сирии Дамаске в результате взрыва автомобиля смертником погибли не менее восьми человек.

Еще по меньшей мере 12 человек получили ранения.

Сирийская полиция преследовала три автомобиля, владельцев которых подозревали в том, что они готовят нападения. Две машины удалось задержать и обезвредить взрывчатку, а водитель третьей машины подорвал себя после того, как понял, что окружен.

По сообщению государственного телевидения Сирии, нападавшие планировали взорвать машины в людных местах столицы в первый рабочий день после завершения Рамадана.

Корреспондент агентства Франс пресс сообщил, что услышал автоматную стрельбу около шести утра, а потом взрыв, от которого вылетели стекла в окнах соседних домов.

Пока никто не взял ответственность на нападение.

Конфликт в Сирии длится уже шесть лет. Столица страны, Дамаск, находится преимущественно под контролем правительственных сил. С 2011 года, когда в Сирии начались антиправительственные протесты, в конфликте погибли более 300 тысяч человек.

По данным ООН, около 5,5 млн сирийцев покинули страну, еще 6,3 млн сирийцев - внутренне перемещенные лица.