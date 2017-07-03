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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал принятие немецким бундестагом закона об однополых браках.

"Я прочитал одну новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы убеждены, что, наоборот, нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет", — написал Кадыров в Instagram.

Он отметил, что в крепкой здоровой семье растут морально устойчивые, порядочные, почитающие родителей и любящие родину люди.

"Проведённый по моему поручению анализ свидетельствует, что большинство молодых людей, совершивших за последние годы в Чечне тяжкие преступления, росли в неполноценных семьях", — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров сообщил, что встретился с муфтием Чечни, имамами городов и районов, главами администраций для всестороннего обсуждения мер, которые необходимо принять с целью сокращения разводов, восстановления ранее разрушенных семей.

Как сообщал Mixnews, 30 июня в Германии бундестаг принял закон о легализации однополых браков.