Кадыров о легализации однополых браков в Германии: последний день Помпеи (1)
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал принятие немецким бундестагом закона об однополых браках.
"Я прочитал одну новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы убеждены, что, наоборот, нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет", — написал Кадыров в Instagram.
Он отметил, что в крепкой здоровой семье растут морально устойчивые, порядочные, почитающие родителей и любящие родину люди.
"Проведённый по моему поручению анализ свидетельствует, что большинство молодых людей, совершивших за последние годы в Чечне тяжкие преступления, росли в неполноценных семьях", — подчеркнул глава Чечни.
Я прочитал одну новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы убеждены, что наоборот нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет. В крепкой, здоровой семье растут морально устойчивые, порядочные, почитающие родителей и любящие Родину дети. Проведённый по моему поручению анализ свидетельствует, что большинство из молодых людей, совершивших за последние годы в Чечне тяжкие преступления, росли в неполноценной семье. А из их числа большинство жили только с матерью. Жизнь показывает, что мать в силу целого ряда обстоятельств бывает не в состоянии уделять детям должное внимание, забрав детей после развода. Конечно, бывают и исключения. Но мы говорим о характерных явлениях. Я встретился с муфтием Чечни, дорогим БРАТОМ Салахом-Хаджи Межиевым, имамами городов и районов, главами администраций. Мы всесторонне обсудили меры, которые необходимо предпринять для сокращения разводов, восстановления ранее разрушенных семей. Уверен, что их реализация будет с одобрением воспринята тысячами жителей Чечни, которых коснулась данная проблема. #Кадыров #Россия #Чечня #Семья
Кадыров сообщил, что встретился с муфтием Чечни, имамами городов и районов, главами администраций для всестороннего обсуждения мер, которые необходимо принять с целью сокращения разводов, восстановления ранее разрушенных семей.
Как сообщал Mixnews, 30 июня в Германии бундестаг принял закон о легализации однополых браков.