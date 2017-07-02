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В Таиланде расследуют гибель 30-летней туристки из Бельгии Элизы Даллеманге, чьи обглоданные вараном останки были найдены на острове Тау в конце апреля. Полиция сообщила родственникам погибшей, что та покончила с собой, однако семья Элизы в это не верит, сообщает Metro.

Тело Даллеманге было настолько сильно разодрано вараном, что его удалось идентифицировать лишь благодаря стоматологической экспертизе.

Родители девушки говорят, что последние месяцы она путешествовала по миру, изучала йогу и практиковала медитацию. Последний раз гражданка Бельгии связывалась с родственниками по Skype за несколько дней до гибели. У девушки было прекрасное настроение, она говорила, что счастлива жить в единении с природой на "райском острове".

Подозрения родителей Элизы подтверждаются тем фактом, что рядом с телом девушки не было обнаружено предсмертной записки. Журналисты подозревают, что тайские полицейские не разглашают истиной причины гибели иностранки, чтобы не отпугнуть туристов.

За последние три года на острове Тау погибли семь человек. Все они стали жертвами варанов, которые могут достигать трех метров в длину. Их укус ядовит и часто смертелен.