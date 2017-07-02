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Тысячи демонстрантов в Гамбурге вышли на акцию протеста в связи с проведением саммита "большой двадцатки" с 7 по 8 июля.

В воскресенье, 2 июля, на улицах города они требовали активизации мер по охране климата, справедливой глобализации и более демократичного процесса принятия политических решений.

По данным полиции, в манифестации приняли участие порядка 8000 человек, ее организаторами выступили профсоюзы, гражданские объединения, НПО, организации по защите окружающей среды. Они, в свою очередь, заявили о 18 000 участников.

В то же время активисты транснациональной политической некоммерческой организации Greenpeace в гамбургском порту на многочисленных лодках устроили акцию за отключение угольных электростанций и прекращение производства электроэнергии из каменного угля. В рамках акции они разместили огромный плакат на борту грузового судна, которое, по данным организации, доставило в Гамбург 75 тысяч тонн угля из России.

Между тем, гамбургская полиция, по данным активистов, заблокировала возведение протестного лагеря, одобренного административным судом. Представитель полиции сообщил, что власти готовы предоставить демонстрантам возможность проводить акции протеста, но не ночевать в палатках в городском парке.

В ходе двухдневного саммита ожидается проведение еще порядка 30 демонстраций с участием граждан разных стран и международных организаций. Германские власти ожидают, что среди активистов будут от 7 000 до 8 000 тысяч "готовых к насилию" представителей крайне левых немецких и иностранных движений.

В связи с этим глава МВД ФРГ Томас де Мезьер заявил, что беспорядки, нарушающие ход мирных протестов, будут "душить в зародыше", а министр юстиции Хайко Мас подчеркнул, что беспорядкам и насилию не место в городе, где пройдет саммит G20.

Ранее Федеральное ведомство по уголовным делам предупредило о вероятности саботажей со стороны радикальных противников проведения саммита. Порядок в ходе мероприятий будут обеспечивать от 15 000 до 19 000 полицейских. Расходы на безопасность в связи с предстоящими встречами "большой двадцатки" составят 32 миллиона евро.