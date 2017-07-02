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Сумма прямых инвестиций зарубежных предприятий в американскую экономику резко сократилась, в особенности из Германии, сообщает специализированное издание WirtschaftsWoche со ссылкой на предварительные данные статистического ведомства США.

Согласно сведениям Бюро экономического анализа, в первом квартале 2017 года сумма прямых иностранных инвестиций в США составила 83,6 млрд долларов, что почти на 40 процентов ниже аналогичного показателя за первый квартал 2016 года. Издание отмечает, что немецкие предприятия отличились особой сдержанностью и в четвертом квартале 2016 года вложили около 1,41 млрд долларов в создание и расширение производственных мощностей в США, что на 4 миллиарда меньше, чем в третьем квартале того же года. За период с января до конца марта 2017 года эта сумма снизилась до 992 млн долларов.

Если предварительные расчеты статистического ведомства подтвердятся, то это будет означать, что объем прямых инвестиций из Германии в США сократился до показателя первого квартала 2013 года.

Новая администрация США сеет неуверенность среди немецких предпринимателей, пояснила руководитель отдела внешней экономической политики Федерального объединения немецкой промышленности Шторми-Анника Мильднер в интервью WirtschaftsWoche.

Неопределенность зародилась в связи с рядом предвыборных заявлений Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании. Так, он обещал исправить "дисбаланс в мировой торговле", для чего, оказавшись в Белом доме, провозгласил курс на отмену свободной торговли и введение протекционизма. В частности, администрация Трампа обвиняет Китай и ряд европейских государств, прежде всего Германию, в использовании нечестных методов для достижения этими странами положительного баланса в торговле с США.

Немецкие фирмы создали в США 672 000 рабочих мест и являются там третьим по значимости иностранным работодателем. 70 процентов экспорта из ФРГ - поставки продукции на заводы в США в рамках единого производственного процесса. Более половины экспорта из Германии - это полуфабрикаты и оборудование, например, товары немецкого машиностроения, которые в итоге только усиливают позиции американской промышленности, согласно данным министерства экономики и энергетики ФРГ.