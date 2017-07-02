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Пока Рига вслед за Москвой, Мадридом и Берлином тонет от дождей, а Россия, где синоптики заявили, что купального сезона в этом году не будет, замерзает без отопления в июле, в Сербии жарят яичницу на канализационных люках, пишет портал medialeaks.ru.

Как это происходит можно увидеть в ролике, опубликованном на странице Facebook Red Climática Mundial:

Ролик снят в Белграде 30 июня, а 1 июля его выложили в Facebook.

Сегодня, 2 июля, в Белграде наконец пошёл дождь, а в начале недели температура днём там поднималась до 42 градусов тепла.

Это, конечно, далеко не самое жаркое место на земле, но для Балкан довольно много, пишет портал.