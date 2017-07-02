В Сербии, благодаря жаре, жарят яичницу на канализационных люках
В мире | 2 июля 2017 года, 21:03
Пока Рига вслед за Москвой, Мадридом и Берлином тонет от дождей, а Россия, где синоптики заявили, что купального сезона в этом году не будет, замерзает без отопления в июле, в Сербии жарят яичницу на канализационных люках, пишет портал medialeaks.ru.
Как это происходит можно увидеть в ролике, опубликованном на странице Facebook Red Climática Mundial:
Ролик снят в Белграде 30 июня, а 1 июля его выложили в Facebook.
Сегодня, 2 июля, в Белграде наконец пошёл дождь, а в начале недели температура днём там поднималась до 42 градусов тепла.
Это, конечно, далеко не самое жаркое место на земле, но для Балкан довольно много, пишет портал.