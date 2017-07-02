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Сильный пожар вспыхнул на территории самого крупного рынка стройматериалов «Элиава» в воскресенье вечером в Тбилиси.

На месте работали 17 пожарных бригад и службы скорой помощи. Огонь охватил трехэтажное здание рынка, а также магазины автозапчастей и покрышек. Между владельцами магазинов и сотрудниками патрульной полиции произошла словесная перепалка, так как сотрудникам рынка не разрешили при пожаре забрать свой товар. Пожар на рынке вызвал интенсивное задымление, которое распространилось на нескольких районах столицы.

«В результате пожара пострадал один человек, который госпитализирован в ближайшую клинику. Информация о жертвах, к счастью, не поступала. Расследование ответит на все вопросы, на данный момент говорить о причинах возникновения пожара очень рано», — заявил в воскресенье журналистам вице-мэр Тбилиси Лаша Абашидзе.

По его словам, около 80 сотрудников пожарной службы смогли почти полностью локализовать крупный пожар и риска распространения огня на данный момент нет. Абашидзе добавил, что огонь предположительно охватил около 500-600 квадратных метров территории рынка. -0-