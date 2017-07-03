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На сервисе Airbnb появилось предложение по аренде фургона, висящего на дереве на высоте около четырех метров. На это объявление обратили внимание британские СМИ, в частности Daily Mail.

Фургон для путешествий, произведенный в 1960-х годах, находится в районе шотландской деревни Рини. Жилище под названием Bogancloch Treehouse может вместить троих человек, хотя его владелец рекомендует отдыхать там только одному-двум туристам, для большего комфорта.

Стоимость размещения составляет 17 фунтов стерлингов за ночь с человека. Также известно, что фургон использовался для съемок документального фильма «Два года в море» (2011 год).

Внутри нет электричества и интернета. Кроме того, владелец предлагает гостям брать с собой спальные мешки. Также не предусмотрено никакого отопления. Освещать жилище можно с помощью керосиновых ламп, а готовить — на установленной там газовой плите. В фургоне также отсутствуют душ или ванная.

В радиусе примерно восьми километров от Bogancloch Treehouse нет уличного освещения. Поэтому хозяин жилища рекомендует постояльцам прибывать днем. Он также предупреждает, что не несет никакой ответственности в случае, если гость получит травмы при падении из фургона.

В мае в Киеве заработал мини-отель на деревьях. Аналогичный объект размещения ранее в текущем году открылся в Лапландии, рядом с Северным полярным кругом.