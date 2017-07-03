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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что грузины «отнимут Украину» у президента страны Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом в понедельник, 3 июля, он написал на своей странице в Facebook.

«Корыто ваше мы прикроем, а Украину заберем у Порошенко, Гройсмана и Авакова и реально вернем обычным, настрадавшимся украинцам», — заявил Саакашвили.

Почему Киев избавляется от приглашенных из Грузии реформаторов Он добавил, что у Авакова в стране «все схвачено». «И контроль над месторождениями газа, и финансовые потоки, и премьер у них вроде в кармане, и Порошенко боится их частных вооруженных групп и вынужден договариваться в парламенте. И вдруг ниоткуда взялись эти грузины и пытаются остановить грабеж украинцев», — описал ситуацию политик.

Ранее в этот же день депутат Верховной Рады Евгений Дейдей сказал, что «грузины не должны править Украиной». «Вы знаете, как в Одессе мы боролись с грузинской мафией… Сейчас, когда мы смогли их всех оттуда выгнать, такая получается расправа. Так не должно быть», — цитирует его «Украинская правда».

Саакашвили, занимавший пост главы Одесской области с мая 2015 года по ноябрь 2016-го, находится в оппозиции к киевским властям. В январе он обвинил президента Украины Петра Порошенко во вранье и коррупции. С марта 2017-го политик ведет ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK.