Автомобиль въехал в толпу в Бостоне (штат Массачусетс). Об этом сообщается в Twitter полиции штата.

Как отмечает полиция, по предварительным данным, несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Boston Globe пишет, что пострадали девять человек.

Incident outside Boston airport being treated as an accident, not an act of terrorism, law enforcement sources say https://t.co/kXxQoJqh3g pic.twitter.com/4KNZ2FEHCY