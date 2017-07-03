В мире |

Автомобиль въехал в толпу в Бостоне (штат Массачусетс). Об этом сообщается в Twitter полиции штата.

Как отмечает полиция, по предварительным данным, несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Boston Globe пишет, что пострадали девять человек.

Incident outside Boston airport being treated as an accident, not an act of terrorism, law enforcement sources say https://t.co/kXxQoJqh3g pic.twitter.com/4KNZ2FEHCY — CNN (@CNN) July 3, 2017

Издание отмечает, что наезд на толпу произошел рядом со стоянкой такси около аэропорта. Согласно данным «Би-би-си», автомобиль, врезавшийся в людей, принадлежит бостонскому такси.

В группу людей въехал водитель на такси. При этом считается, что наезд не был умышленным, а сам инцидент — попыткой теракта.

Водитель машины, врезавшейся в людей, был задержан правоохранительными органами.

Телеканал CNN сообщает, что наезд на пешеходов был непреднамеренным, а водитель автомобиля перепутал педали газа и тормоза.

3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате атак погибли, по последним данным, восемь человек, еще 48 пострадали.

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский.

Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Погибли пять человек.

CNN опубликовало кадры с места происшествия. На видеозаписи видно, как пострадавшего уносят на носилках.