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Полиция Британии совместно с Национальным криминальным агентством (NCA) задержала на границе с Францией автомобиль с прицепом, в котором в страну пытались нелегально ввезти 79 пистолетов.

Оружие было спрятано между частями двигателя, который желтый микроавтобус "Мерседес" перевозил в прицепе.

Судя по фотографиям, злоумышленники пытались провезти в Британию миниатюрные револьверы Ekol Arda калибра 4 мм и Zoraki Streamer калибра 6 мм, а также патроны к ним.

В NCA отметили, что, несмотря на малый калибр, такое оружие все равно смертоносно - и при этом его легко спрятать под одеждой.

По подозрению в контрабанде задержаны водитель и пассажир автомобиля: 59-летний уроженец Польши Януш Мичек и 23-летний уроженец Чехии Денис Коленчуков. Оба проживают в Британии, пишет Guardian.

Полиции удалось обнаружить груз благодаря сообщению от анонимного информатора. К операции подключилось Национальное криминальное агентство - британский аналог ФБР.

Это крупнейший контрабандный груз оружия, выявленный полицейскими в Британии.