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Китайский школьник в Гаунчжоу угнал автобус и ездил на нем по городу 40 минут, пока его не остановила полиция.

В китайских соцсетях распространяется видео, на котором мальчик водит автобус. По данным СМИ, ему от девяти до 12 лет.

Прохожие заметили школьника за рулем автобуса днем 3 июля и сообщили в полицию. Остановить автобус удалось только через 40 минут.

Мальчик все это время водил аккуратно и никого не задел. О повреждениях автомобилей или другого имущества также не сообщается.

Как школьнику удалось угнать автобус - неясно, но на фотографиях видно, что стеклянная часть двери автобуса разбита.

Собственник автобуса - компания Guangzhou Yueyun Bus Co - сообщила, что этого мальчика ранее уже задерживали за кражи мобильных телефонов и кошельков.

Представители Guangzhou Yueyun Bus Co добавили, что компания помогла поймать угонщика с помощью GPS-устройства в автобусе.

Мальчика после поимки доставили в участок. На еще одном видео показывается, как он заходит в здание с сигаретой в руках. Полицейские расcпрашивали его об угоне, но мальчик закрывал лицо руками и отказывался отвечать на вопросы.

СМИ пишут, что ему не стали предъявлять обвинения в связи с возрастом.