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Французская полиция арестовала 23-летнего жителя города Аржантея, который угрожал убить президента Эмммануэля Макрона.

Радиостанция RMC сообщает, что мужчина планировал совершить покушение 14 июля во время парада в честь Дня взятия Бастилии. Он написал об этом в игровом чате, где интересовался покупкой автомата Калашникова, необходимого, по его словам, для покушения.

Кроме того, на сайте internet-signalement.gouv.fr было размещено анонимное сообщение, в котором пользователь рассказал о предполагаемом покушении.

Когда полицейские пришли домой к подозреваемому, он угрожал им кухонным ножом. В его машине были обнаружены еще два ножа.

Во время допроса мужчина сообщил, что хочет убить Макрона из политических соображений. По его собственным словам, он также хотел атаковать "мусульман, арабов, "черных", гомосексуалов". Подозреваемый называл себя националистом.

Задержанный был судим ранее. В прошлом году его осудили на три года за то, что он выражал восхищение действиями норвежца Андерса Брейвика, убившего 77 человек в 2011 году.

Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции в середине мая 2017 года. Он получил большинство голосов после того, как фаворит гонки Франсуа Фийон потерял поддержку избирателей на фоне обвинений в коррупции.