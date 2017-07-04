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Украинская полиция сообщила о задержании серийного грабителя банков, который оставлял на месте преступления шоколадки, пишет "Би-Би-Си".

Полиция вела поиск грабителя в течение полутора лет. В феврале полиция за информацию, о подозреваемом, была готова выплатить вознаграждение в размере 3845 долларов (3373 евро).

Полиция задержала мужчину 1967 года рождения, который, как выяснилось, уже привлекался к ответственности в начале 1980-х годов.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что задержанный признался в совершении более чем 30 преступлений. У правоохранительных органов были данные только о 14 ограблениях, к которым предположительно причастен задержанный.

По данным полиции, грабитель старался выбирать банки без охраны и действовал очень осмотрительно: предварительно проводил разведку, никогда не использовал телефон и закрывал лицо с помощью шляпы или шапки и очков.

Обычно после каждого такого преступления как "компенсацию" он оставлял шоколадки или конфеты. Это был его "фирменный" почерк.