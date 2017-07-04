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Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wSieci заявил, что Украина не попадет в Евросоюз «с Бандерой», сообщает wPolityce.

Он выразил сожаление, что экономическое сотрудничество Варшавы с Киевом выглядит не идеально. При этом отметил, что «хуже всего, конечно, исторические вопросы».

«Наш посыл очень ясный: с Бандерой в Европу не попадете. Мы говорим это и громко, и тихо», — подчеркнул Ващиковский.

Министр добавил, что Польша не повторит ошибок 90-х, когда они не решили некоторые вопросы в отношениях с Германией и Литвой.

«Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Наученные этим опытом, мы будем от Украины строго требовать, чтобы все вопросы были разрешены, прежде чем Киев встанет у врат Европы и будет просить о членстве», — отметил он.

Ващиковский привел в качестве примера в этом вопросе то, как решительна Греция в отношени Македонии по поводу названия.