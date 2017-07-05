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Итальянский фермер-художник Дарио Гамбарин с помощью трактора превратил поле в портрет российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Associated Press.

Портрет шириной в 135 метров, расположенный неподалеку от итальянской Вероны, сопровождается подписью «Путин» на русском языке и надписью «G-20 2017».

Агентство отмечает, что полностью рассмотреть портрет получится только с большой высоты. Сам фермер объяснил, что не делал замеры перед созданием произведения, однако смог успешно сделать портрет благодаря своему глазомеру и мастерству в управлении трактором.

Как отмечается, в 2016 году, в разгар президентской гонки в США, Гамбарин также рисовал на полях портреты основных кандидатов на пост главы американского государства: Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.