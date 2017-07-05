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Вооруженные силы США и Южной Кореи провели совместные учебные ракетные стрельбы в ответ на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Пока глава Госдепа призывает к скоординированному дипломатическому давлению. Однако, как отмечает Reuters, в распоряжении США есть и более жесткие варианты, включающие морскую блокаду, которая ставит страны на грань военного противостояния. США готовы применить все силы и средства для отражения угрозы, объявил Пентагон.

В ночь на среду командование воинского контингента США, дислоцированного в Южной Корее, сообщило о совместных учениях, нацеленных на противодействие "дестабилизирующим и незаконным шагам Северной Кореи". Во время стрельб у восточного побережья Южной Кореи применялись американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS (Army Tactical Missile System) и южнокорейские Hyunmoo.

Los Angeles Times сообщает, что учения прошли в 10 км от демилитаризованной зоны, разделяющей Южную и Северную Кореи.

В Пентагоне заявили, что эти комплексы позволяют Вашингтону и Сеулу наносить точечные удары по целям, находящимся на территории КНДР, а вся система может быть оперативно развернута в боевых условиях.

Военное ведомство США подчеркнуло "непоколебимое" намерение защитить союзников, включая Южную Корею. Официальный представитель Минобороны Дана Уайт в связи с новым испытанием баллистической ракеты в Северной Корее указала: "Мы по-прежнему готовы защитить себя и своих союзников и применить полный спектр сил и средств, имеющихся в нашем распоряжении, против растущей угрозы со стороны Северной Кореи".

Во вторник КНДР осуществила очередной пуск новой ракеты. По распространенным Пхеньяном данным, межконтинентальная баллистическая ракета преодолела расстояние в 933 км, поднявшись на высоту 2800 км. В США позже подтвердили, что Северной Корее запуск удался . А в Пхеньяне подчеркнули, что ракета может нести "большую ядерную боеголовку".