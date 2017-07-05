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Сотрудники службы департамента киберполиции МВД Украины совместно с экспертами из СБУ и прокуратуры отразили второй этап кибератаки вируса Petya.

Об этом вечером во вторник, 4 июля,сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Пик атаки планировался на 16.00. Стартовала атака в 13.40. До 15.00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е.Doc", - написал глава украинского МВД.

По его словам, полиция изъяла серверы компании со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками из Российской Федерации.

Украинский министр также сообщил, что Национальная полиция и СБУ Украины создали оперативно-технический штаб с участием представителей самых известных украинских и зарубежных компаний по обеспечению кибербезопасности. По указанным фактам украинская полиция начала досудебное расследование.

Расследование кибератаки 27 июня установило, что поражение информационных систем украинских банков и компаний произошло посредством обновления программного обеспечения программы M.E.Doc, предназначенной для отчетности и документооборота, написал Аваков.

27 июня мощный компьютерный вирус Petya.A парализовал работу ряда украинских банков и компаний. В числе пострадавших оказались серверы правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева, международного аэропорта "Борисполь", а также многие банки, ряд СМИ, коммерческие структуры и другие организации.

Вирусной атаке в тот же день подверглись также компьютерные сети ряда крупных российских концернов, а также серверы фирм и учреждений во многих странах Европы.

Четких данных о том, кто стоит за распространением вируса, нет. На Украине считают, что ответственность за кибератаку несут российские хакеры.