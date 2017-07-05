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Первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна состояться 7 июля на саммите "Большой двадцатки" в немецком Гамбурге. По настоянию Трампа встреча пройдет с соблюдением дипломатического протокола, информирует русская служба "Би-би-си".

Главная цель предстоящей встречи президентов - познакомиться лично и установить рабочий диалог, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Диалог двух держав жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем, которая растет день ото дня", - заявил пресс-секретарь.

Также Песков отметил, что Кремль волнует то, как пройдет личное знакомство Путина и Трампа.

"Это первая встреча, первое знакомство двух президентов. Это очень важно. Путин готовится к встрече с Трампом так же, как и к остальным встречам, которые запланированы на полях саммита "Большой двадцатки"", - добавил Песков.

12-й саммит лидеров стран "Большой двадцатки" должен пройти 6—7 июля этого года в Гамбурге.

"Большая двадцатка" — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.