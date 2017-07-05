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Представители музея Аушвица в Освенциме выступили с критикой в адрес американского конгрессмена Клея Хиггинса, который во время посещения музея записал пятиминутное видео из бывшей газовой камеры.

В сообщении музея в Twitter говорится, что бывшая газовая камера - это не сцена, а историческое место, где необходимо хранить молчание.

В опубликованном Хиггинсом пятиминутном видео конгрессмен переходит из одного помещения музея в другое и говорит о зверствах, которые происходили в камерах концлагеря. В какой-то момент он заходит в одну из газовых камер и рассказывает, что в ней происходило.

"Вот почему наши военные должны быть непобедимыми", - говорит Клей Хиггинс.

По словам представителей музея, разговаривать в газовых камерах крайне нежелательно. У входа в музей размещена памятная доска с надписью, которая призывает посетителей хранить молчание.

"Каждый имеет право на личное восприятие [увиденного]. Однако, находясь внутри газовой камеры, необходимо хранить почтительную тишину", - говорится в заявлении музея.

Некоторые из пользователей Twitter и других социальных сетей очень негативно восприняли опубликованное конгрессменом-республиканцем видео из газовой камеры.