Конгрессмена США осудили за видео из газовой камеры музея Аушвица (1)

фото

В мире | 5 июля 2017 года, 17:19

Представители музея Аушвица в Освенциме выступили с критикой в адрес американского конгрессмена Клея Хиггинса, который во время посещения музея записал пятиминутное видео из бывшей газовой камеры.

В сообщении музея в Twitter говорится, что бывшая газовая камера - это не сцена, а историческое место, где необходимо хранить молчание.

В опубликованном Хиггинсом пятиминутном видео конгрессмен переходит из одного помещения музея в другое и говорит о зверствах, которые происходили в камерах концлагеря. В какой-то момент он заходит в одну из газовых камер и рассказывает, что в ней происходило.

фото

"Вот почему наши военные должны быть непобедимыми", - говорит Клей Хиггинс.

По словам представителей музея, разговаривать в газовых камерах крайне нежелательно. У входа в музей размещена памятная доска с надписью, которая призывает посетителей хранить молчание.

"Каждый имеет право на личное восприятие [увиденного]. Однако, находясь внутри газовой камеры, необходимо хранить почтительную тишину", - говорится в заявлении музея.

Некоторые из пользователей Twitter и других социальных сетей очень негативно восприняли опубликованное конгрессменом-республиканцем видео из газовой камеры.

Источник: BBC Russian
Комментарии 1
varbut.com2 часа назад
Из бывшей газовой камеры

БЫВШАЯ ? КОТОРУЮ ПОСТРОИЛИ В 1947 ГОДУ! ПОСЛЕ ВОЙНЫ.

Люди ещё не знают всей правды. Если когда нибудь будите в лагере на экскурсии спросите у экскурсовода почему камеру построили после войны и вы убедитесь что это именно так
1
Ответить