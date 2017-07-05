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Фото/соцсети

Как сообщает Life.ru, в социальных сетях появились сообщения о том, что в Сочи фотографы предлагают туристам сделать снимки с детенышем панды, занесенным в Красную книгу.

При проверке оказалось, что местные жители перекрасили щенка чау-чау в характерный черно-белый цвет. Но нарушения все же были зафиксированы - щенка держали на сорокаградусной жаре. Об этом корреспондентам Life.ru рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

Фотосессия с "пандой" проходила на смотровой площадке в Сочи недалеко от села Монастырь. При этом во время проверки там же нашли обезьянок и ослика. Теперь в надзорном ведомстве выясняют, есть ли у фотографов документы для содержания этих животных, а заодно проведут проверку по факту жестокого обращения с ними.