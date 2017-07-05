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Бывший барабанщик Принса Джон Блэкуэлл-младший скончался в возрасте 43 лет во Флориде, сообщает CBS News со ссылкой на супругу музыканта.

Принс выступал с этим ударником в течение 15 лет. Блэкуэлл считался мастером, был известен благодаря своему уникальному стилю.

Барабанщик сотрудничал и с другими знаменитыми исполнителями, среди которых Джастин Тимберлейк и Патти Лабелль.

В 2016 году стало известно, что у Блэкуэлла обнаружены две опухоли мозга. У ударника были и другие проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности смерти Принса.

Фото из Twitter