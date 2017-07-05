Экс-барабанщик Принса умер в возрасте 43 лет
В мире | 5 июля 2017 года, 21:36
Бывший барабанщик Принса Джон Блэкуэлл-младший скончался в возрасте 43 лет во Флориде, сообщает CBS News со ссылкой на супругу музыканта.
Принс выступал с этим ударником в течение 15 лет. Блэкуэлл считался мастером, был известен благодаря своему уникальному стилю.
Барабанщик сотрудничал и с другими знаменитыми исполнителями, среди которых Джастин Тимберлейк и Патти Лабелль.
В 2016 году стало известно, что у Блэкуэлла обнаружены две опухоли мозга. У ударника были и другие проблемы со здоровьем.
Ранее сообщалось, что стали известны подробности смерти Принса.
Фото из Twitter