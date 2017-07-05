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Шведский комик Эмма Кнюккаре организовывает "фестиваль без мужчин" как ответ на случаи насилия и сексуального домогательства на других музыкальных фестивалях.

Она предложила эту идею после ряда сообщений о сексуальных домогательствах на крупнейшем шведском фестивале "Бровалла". Из-за скандала он не состоится в следующем году.

"Что вы думаете насчет того, чтобы собрать по-настоящему крутой фестиваль, где нет мужчин?" - написала она в своем "Твиттере".

Она сказала, что фестиваль, нк который вход разрешат только женщинам, будет проводиться до тех пор, "пока все мужчины не научатся себя вести".

Через день после первого твита она подтвердила, что фестиваль состоится, написав: "Первый в Швеции фестиваль без мужчин будет следующим летом".

Она добавила, что в ближайшие дни соберет группу талантливых организаторов и проектных менеджеров для работы над фестивалем, и пообещала держать всех в курсе.

Полиция в этом году сообщала о нескольких случаях изнасилований и сексуальных домогательств в Норрчёпинге (170 км к югу от Стокгольма), где проходил фестиваль "Бровалла".

Целый ряд схожих заявлений о сексуальных домогательствах и сразу пять заявлений об изнасиловании было подано и в прошлом году, во время и сразу после проведения "Броваллы-2016".

"Словами не выразить, насколько нам грустно по этому поводу, мы очень глубоко сожалеем и выражаем свое осуждение, - сказано в пресс-релизе фестиваля. - Это ненормально. Мы не потерпим такого на нашем фестивале".