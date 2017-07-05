В Швеции после скандала с изнасилованиями пройдет фестиваль без мужчин (4)

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В мире | 5 июля 2017 года, 18:09

Шведский комик Эмма Кнюккаре организовывает "фестиваль без мужчин" как ответ на случаи насилия и сексуального домогательства на других музыкальных фестивалях.

Она предложила эту идею после ряда сообщений о сексуальных домогательствах на крупнейшем шведском фестивале "Бровалла". Из-за скандала он не состоится в следующем году.

"Что вы думаете насчет того, чтобы собрать по-настоящему крутой фестиваль, где нет мужчин?" - написала она в своем "Твиттере".

Она сказала, что фестиваль, нк который вход разрешат только женщинам, будет проводиться до тех пор, "пока все мужчины не научатся себя вести".

Через день после первого твита она подтвердила, что фестиваль состоится, написав: "Первый в Швеции фестиваль без мужчин будет следующим летом".

Она добавила, что в ближайшие дни соберет группу талантливых организаторов и проектных менеджеров для работы над фестивалем, и пообещала держать всех в курсе.

Полиция в этом году сообщала о нескольких случаях изнасилований и сексуальных домогательств в Норрчёпинге (170 км к югу от Стокгольма), где проходил фестиваль "Бровалла".

Целый ряд схожих заявлений о сексуальных домогательствах и сразу пять заявлений об изнасиловании было подано и в прошлом году, во время и сразу после проведения "Броваллы-2016".

"Словами не выразить, насколько нам грустно по этому поводу, мы очень глубоко сожалеем и выражаем свое осуждение, - сказано в пресс-релизе фестиваля. - Это ненормально. Мы не потерпим такого на нашем фестивале".

Источник: BBC Russian
Комментарии 4
Актёр1 час назад
Мне ничто не мешает переодеться в красивую даму и пройти на фест, чтобы поиметь Там насильственно красивую девочку, коль была бы на То нужда - так что Все Ваши "девичники" закончатся либо Таким вариантом, либо бабёнки Сами вызовут стриптизёров в шоколадном торте и устроят Там Gang Bang party наоборот. ) Вообщем, вариантов много. Ах ну да... А по завершению фестиваля... Когда Вы толпой двинете по центральным улицам - выцепить Себе любую дуру в подворотню - особых проблем не составит. Может даже только хуже сделаете и изнасилований (на зло) может быть в разы больше. Обдумайте, пока не поздно.
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кот1 минуту назад
Какие там износилования?Кто кого насилует?Когда там одна педеросня и лесбианство.Видно какой нибудь одинокий индивид затесался с нормальной половой ориентацией но с замашками моньяка?
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Вася2 минуты назад
Может просто пора прекратить принимать у себя арабов и африканцев и прочих черных?
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